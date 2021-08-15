Эксперт: приход к власти талибов может ускорить интеграцию в регионе с участием России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) может ускорить интеграционные процессы с участием России в Центральной Азии, создав определенный набор угроз для стимулирования межгосударственных контактов. Такое мнение выразил в воскресенье в разговоре с ТАСС старший преподаватель Департамента политики и управления Высшей школы экономики Григорий Лукьянов.

"Возникновение государства талибов может подтолкнуть застопорившиеся процессы военной, политической, экономической интеграции в странах Центральной Азии, в том числе при участии России, в рамках существующих структур, таких как ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Также оно может подтолкнуть к созданию новых структур в рамках диалога по Афганистану, участниками которых станут все заинтересованные страны, соседствующие с Афганистаном, такие как Китай, Иран, Пакистан, страны Центральноазиатского региона - Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, который не является ныне участником ни одного из существующих форматов. Поэтому есть возможность общей угрозы, набора угроз, который может стимулировать межгосударственные контакты", - сказал эксперт.

По его мнению, Москва не преследует цели усилить свое влияние в этом регионе. Политика РФ в нем будет и в дальнейшем направлена на защиту собственных национальных интересов от угроз безопасности, которые создаются афганской зоной нестабильности, считает аналитик.

В то же время он отметил, что в связи с приходом талибов к власти существуют и определенные угрозы для Москвы. "Они не отказываются от ранее проводимой политики по предоставлению убежища и возможности для работы на своей территории таких организаций, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), "Исламское государство" (запрещено в РФ) и более мелких, может быть, региональных организаций, связанных с исламистскими движениями в Центральной Азии, в Синьцзян-Уйгурском районе, - пояснил эксперт. - Во-вторых, талибы ничего не говорят по поводу наркоэкономики Афганистана, альтернативе которой сегодня нет. Это угроза безопасности России и ее соседей, которая продолжит существовать. Новому режиму понадобятся деньги для функционирования, и взять их, кроме как из наркоэкономики, будет неоткуда", - пояснил специалист.

В целом же, по мнению собеседника агентства, происходящее в Афганистане было во многом ожидаемым. Лукьянов также напомнил, что МИД РФ проводил работу по установлению контактов и организации переговорного процесса с "Талибаном". "Все это указывает, что такой исход российское руководство считало возможным", - отметил он.

Возможность внутреннего разлада в "Талибане"

Лукьянов уверен, что коалиционное правительство, о готовности сформировать которое заявили талибы, не будет включать в себя их принципиальных противников. "Оно будет состоять из талибов и политиков, скажем так, приемлемых для них", - добавил аналитик. По его словам, "Талибан" достаточно силен, чтобы "не договариваться ни с кем", и любые переговоры будут носить временный характер и преследовать цель создания нового облика движения на международной арене.

"С другой стороны, эти переговоры призваны минимизировать потери движения в борьбе за власть, - продолжил он. - Это важно, поскольку не так страшен для талибов враг в лице национального правительства, рыхлого правительства, сколько страшны внутренние разлады. Талибы более-менее консолидированы только до тех пор, пока есть общий внешний враг. Пока были США, талибы могли преодолевать свои разногласия, пока было слабое правительство президента Ашрафа Гани как наследника американского колониализма, империализма, то тоже они были едины. Но как только власть окажется в их руках, выйдут на поверхность многие разногласия, которые существуют между политическим и военным крылом организации, между различными полевыми командирами на местах".

Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже имела место после смерти основателя "Талибана" муллы Омара в 2013 году. "После его гибели за его наследие началась борьба, в том числе включавшая политические убийства, сдачи тех или иных групп и территорий противнику, то есть американцам, с целью подставить того или иного кандидата на власть. Мне видится возможным усиление разногласий после того, как талибы окончательно одержат победу на территории Афганистана и провозгласят окончательно свое государство и свою власть на территории этой страны", - резюмировал Лукьянов.