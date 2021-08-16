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Смена власти в Афганистане

Посольство Афганистана в Москве не комментирует ситуацию в стране

Над диппредставительством по-прежнему поднят черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посольство Афганистане в Москве не дает никаких комментариев относительно ситуации в стране. Об этом заявили ТАСС в понедельник в диппредставительстве.

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"Мы пока никому комментариев не даем", - указали в посольстве, отвечая на вопрос, продолжает ли диппредставительство работу.

Как убедился корреспондент ТАСС, над посольством по-прежнему поднят черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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