Кабулов оценил данные СМИ о планах Китая первым наладить отношения с властью талибов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Китайское руководство лучше знает, как им вести внешнюю политику, в том числе по афганскому направлению.

Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала, комментируя сообщения СМИ о планах Китая первым наладить отношения с властью талибов.

"Китайскому руководству виднее, как ему вести свою внешнюю политику, в том числе афганскую. Я отвечаю за ту часть российской внешней политики, которая мне доверена", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее представители этого радикального движения заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.