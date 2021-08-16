Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула не имеет отношения к ситуации в самой столице

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Беспорядок в работе аэропорта афганской столицы привнесли действия американцев, организующих условия для безопасного вывоза сотрудников своего посольства из республики, этот хаос не имеет отношения к текущей обстановке в Кабуле. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Американцам приспичило прислать пять тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество своих сотрудников. Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Спецпредставитель РФ обратил также внимание, что "не только в этом городе - столице Афганистана - нет беспорядков, но ни в одном другом городе, захваченном талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ)".

Поведение новой власти в Афганистане

Приличное поведение движения "Талибан" и новой власти в Афганистане вызывает удовлетворение Москвы, заявил Кабулов.

"У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет, скажем так, прилично", - сказал он.

Кабулов отметил, что народ не должен отвечать за "бездарность убежавшей власти". Он добавил, что российско-афганская политика всегда исходила из того, чтобы интересы жителей Афганистана были соблюдены. "Мы будем судить не по словам, а по делам. Если новая власть будет вести себя именно так, в дальнейшем соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, так тому и быть", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Исключение "Талибана" из списка террористических организаций

Исключение движения "Талибан" из списка террористических организаций возможно только после соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, считает Кабулов.

"Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется. Только сначала резолюция Совета Безопасности, которая примет такое решение, а дальше уже технический момент", - сказал он.

Ситуация в Кабуле проясняется

Ситуация в Кабуле после смены власти начинает проясняться, уже вырисовываются контуры определенности, в настоящий момент в столице Афганистана безопасно, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

"Сейчас там [в Кабуле] безопасно. Любая безопасность - это понятие условное, но сейчас там безопасно. <...> Да, сейчас эмоциональный момент - первые дни после смены власти. Многое кажется непонятным и неопределенным, но есть уже, вырисовываются контуры определенности. Начнем с того, что еще вчера представитель руководства талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) сменили охрану российского посольства, взяли на себя, обеспечили безопасность. Завтра наш посол будет встречаться с их полномочным представителем и обсуждать дальнейшие модальности, как мы говорим, функционирования нашего диппредставительства", - отметил дипломат.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.