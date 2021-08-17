Косачев: у США не осталось оснований претендовать на лидерство в ситуации с Афганистаном

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает единственной хорошей новостью в "афганской драме" то, что у США не осталось оснований, чтобы претендовать на роль ведущей силы в ходе урегулирования в этой стране.

"Значительно более перспективной представляется мне позиция России, уже сейчас начавшей работу по сближению позиций всех заинтересованных сторон, включая наших партнеров по ОДКБ и ШОС, а также Евросоюз, при условии, что тот не станет повторять американских ошибок, и будет не поучать, а помогать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что американцам предстоит встраиваться в такую коалицию, "но, разумеется, уже не в роли ведущей силы, да еще и на фоне серьезного недоверия к ним со стороны афганцев". "Оснований для лидерства у них совсем не осталось. И это единственная хорошая новость во всей афганской драме на сегодня", - считает сенатор.

По его мнению, попытка США "наспех сколотить коалицию из 6-7 десятков стран явно неэффективна", так как среди участников нет ни одной соседней с Афганистаном страны, а это значит, что они "хотят не урегулирования, а сохранения влияния".

"Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением - окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей (группировка "Талибан" запрещена в РФ) либо их негласным сторонником? Но не меньше зависит от консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии", - подчеркнул Косачев.

Последствия для США

По словам вице-спикера СФ, за последний год были развенчаны американские мифы о единстве нации, о безупречности американской демократии (после штурма Капитолия) и о всесильности американской военной мощи - после афганских событий. Косачев полагает, что "трещат по швам" и два оставшихся мифа об Америке - США как лидер прогрессивного мира и США как самая передовая экономика.

"Трещит ли по швам сама Америка? Да нет, не трещит. Самодовольное выступление Байдена накануне - еще одно тому подтверждение. Никакого анализа ошибок, никаких выводов и тем более никаких покаяний. "Пожар идет по плану". К тому же оказывается, что если бы не вывели войска - только порадовали бы Россию и Китай", - написал вице-спикер СФ.

"Американцы не сделали выводов ни из опыта безответственной поддержки моджахедов времен советского военного присутствия, породившей "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая организация), ни из итогов свержения режима Саддама Хусейна в Ираке, давшего импульс возникновению ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), ни из ливийской авантюры. Не делают, судя по всему, выводов и сейчас, когда провалилась идея демократизации Афганистана (вот уже и Байден от этой идеи дистанцировался - не было такого плана, и все тут…)", - заключил Косачев. Он считает, что последствия событий в Афганистане для США будут "если не драматичные, то весьма плачевные".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.