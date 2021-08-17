Посол РФ в Кабуле на встрече с талибами обсудил безопасность посольства

"Встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Это были представители старшего звена талибов в городе, которые принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности".

Как отметил посол, встреча прошла позитивно и конструктивно, талибы в очередной раз гарантировали безопасность посольства РФ. "Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства, на все наши более конкретные вопросы, связанные с уточнением всего комплекса аспектов, связанных с обеспечением безопасности, было сказано - да", - добавил Жирнов.

По словам дипломата, талибы заверили, что никаких препятствий для деятельности посольства чиниться не будет. "То есть никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет, все наши потребности будут удовлетворены", - продолжил посол.

Дипломаты США

По его словам, российские дипломаты во вторник связывались с представителями посольства США, переехавшими в аэропорт Кабула.

"Западники" перепугались и частично сократились, частично переехали в аэропорт. Мы сегодня звонили в американское посольство туда. Нужный человек подошел к телефону, и мы все, что нужно нам было с ними сверить, сверили. Все нормально", - сказал он.

"Они там работают. Они не то чтобы ждут рейса, чтобы улететь, они просто переехали туда в какие-то помещения", - добавил дипломат. Жирнов допустил, что на территории американского посольства в Кабуле остались "сторожа", но все дипломаты, контактирующие с российскими коллегами, по его словам, находятся в аэропорту.

Глава российского диппредставительства отметил, что в Кабуле "в совершенно нормальном режиме" продолжают работать посольства Пакистана и Китая: "Мне китайский посол часто звонит, сверяется по каким-то вопросам".

Мародеры в Кабуле

Талибы отловили накануне 130 мародеров и активно противодействуют разбойным действиям на фоне общей политической дестабилизации в стране, сообщил Жирнов. "Здесь главная проблема - это мародеры, преступники, - указал дипломат. - Они (талибы) вчера поймали 130 мародеров. У них с мародерами разговор короткий. У них вообще с преступниками жестко все: могут расстрелять. И с насильниками, и с ворами. А уж если вооруженный разбой, то тем более. Все очень жестко, и, видимо, это возымело эффект".

Глава российского диппредставительства признался, что не ожидал скорых результатов в работе по восстановлению порядка в стране. "Я вот здесь ошибся в своем прогнозе. Я думал, что процесс успокоения ситуации займет, может быть, неделю - дней десять, - отметил Жирнов. - Но как только они (талибы) вошли в город, все успокоилось".

В афганской столице уже второй день спокойная обстановка и не слышно выстрелов, отметил дипломат. "В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя туда, объявили в первую ночь комендантский час", - сказал он.

По словам посла, представитель талибов "приехал на встречу без охраны на одной машине". "Мы думали, что там будут бойцы, но, нет, никого не было. И он подтвердил, что в городе все спокойно, мародеров нет, преступности нет", - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, передвигаются ли российские дипломаты по Кабулу и насколько это безопасно, Жирнов отметил: "Пока у нас нет острой служебной необходимости в выездах в город. Просто это не нужно".

По его словам, талибы стремятся всеми способами избежать провокаций, поскольку чувствуют ответственность за положение дел в городе. В настоящий момент талибы в столице Афганистана ведут себя "ответственно и цивилизованно", а также "перестраховываются во всем". "Они должны сами себе гарантировать, что никаких не будет провокаций, что не дай бог, никто не выстрелит. Потому что у населения оружие есть практически у всех, даже у подростков. Они, видимо, опасаются того, что, если что-то произойдет не по их вине, тень ляжет на них, потому что они теперь хозяева. Они это не скрывают", - отметил посол.

По его словам, до смены власти в Кабуле довольно часто звучали прогнозы о том, что талибы "погрузят город в хаос и кровопролитие". "Все произошло с точностью до наоборот", - сказал дипломат. Он добавил, что местное население отнеслось к приходу талибов "абсолютно спокойно", а значительная часть социально незащищенных восприняло смену власти с надеждой.