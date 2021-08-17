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Смена власти в Афганистане

Граждане Украины не обращались в посольство России в Кабуле для помощи с эвакуацией

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что в Афганистане нет посольства Украины

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украинские граждане не обращались в российское посольство в Афганистане с просьбами о помощи в эвакуации из страны. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

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"У меня таких данных нет, наверное, нет", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат пояснил, что в Афганистане нет посольства Украины. "Пусть обращаются, посмотрим, кто это, - продолжил Жирнов. - Если это какие-то наемники с оружием... Если обращения будут, мы никого не отфутболиваем с порога. Мы обращения рассматриваем, и если возможно помочь, с учетом логистики, ситуации с коронавирусом мы всегда помогаем".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанУкраинаРоссияСмена власти в Афганистане
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