Захарова: солидарность коллективного Запада не выдержала испытание Афганистаном

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Обострение афганского вопроса и последовавший политический кризис в исламской республике продемонстрировали, что коллективный Запад способен проявить солидарность только на словах и в единой русофобской политике.

Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: в отношении России, когда нужно врубать русофобию, и на словах", - отметила дипломат.