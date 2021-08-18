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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Захарова: солидарность коллективного Запада не выдержала испытание Афганистаном

Она проявляется только в отношении России и на словах, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Обострение афганского вопроса и последовавший политический кризис в исламской республике продемонстрировали, что коллективный Запад способен проявить солидарность только на словах и в единой русофобской политике.

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Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: в отношении России, когда нужно врубать русофобию, и на словах", - отметила дипломат.

 

Теги
АфганистанРоссияПродвижение "Талибана" в АфганистанеЗахарова, Мария Владимировна
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