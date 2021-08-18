Пискарев заявил, что раскрытие зарубежных спонсоров движения "Голос" - в интересах россиян

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Раскрытие иностранных спонсоров движения "Голос" будет в интересах россиян, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя включение движения в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

"Решение Минюста России было ожидаемым - заработал подготовленный членами комиссией закон, который обязывает такие вот незарегистрированные организации, получающие иностранное финансирование, отчитываться о поступающих из-за рубежа средствах и их расходовании. Очевидно, что раскрытие зарубежных спонсоров "Голоса" и заказчиков информационных кампаний, которые эта организация проводит в нашей стране, будет в интересах российских граждан", - приводятся слова Пискарева в среду в телеграм-канале комиссии.

Глава комиссии заявил, что целью введения в законодательство норм, регулирующих финансируемую из-за рубежа политическую деятельность, является обеспечение прозрачности таких организаций и соблюдения ими российских законов.

Минюст РФ внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.