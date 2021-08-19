Мишустин в Нур-Султане встретится с Токаевым и Назарбаевым

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг завершает визит в Казахстан. На первую половину дня у него запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

Встреча с Токаевым состоится в президентской резиденции - дворце "Акорда", с Назарбаевым - в Библиотеке первого президента Казахстана, которая также носит название Назарбаев-центр.

Накануне российский премьер провел переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Мишустин предложил дать поручение межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подготовить предложения по новым совместным инвестпроектам двух стран. Он также отметил, что по экспертным оценкам, товарооборот между Россией и Казахстаном к концу 2021 года должен составить порядка 20 млрд долларов.

По итогам переговоров было подписано несколько соглашений о сотрудничестве компаний двух стран в горно-добывающей, химической промышленности, в области железнодорожного транспорта и совместных научных исследований.

Межправсовет ЕАЭС

Следующий пункт рабочей программы Мишустина в четверг - киргизский город Чолпон-Ата у побережья озера Иссык-Куль. Там 19 августа начнутся мероприятия в рамках заседания Межправительственного совета ЕАЭС.

Заседание пройдет в очном формате в узком и расширенном составах.

Совещание в узком составе состоится 19 августа, в расширенном - 20 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе киргизского правительства.

Главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, как отмечали ранее в пресс-службе кабмина РФ, обсудят функционирование внутреннего рынка, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортную тематику, перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств - членов союза. Кроме того, будет уделено внимание глобальной климатической повестке.

Среди других вопросов в повестке совета - сближение односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и создание Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

На рассмотрение глав правительств также будут представлены Основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы.

Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в союзе, по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств - членов ЕАЭС.

По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции.

В заседании межправсовета также примут участие представители Кубы и Узбекистана, имеющих статус наблюдателей в ЕАЭС.