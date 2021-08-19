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Смена власти в Афганистане

Патрушев: за время присутствия войск США в Афганистане число терактов только выросло

Кроме того, за два десятилетия военно-политического управления республикой США реализовали в нем проект создания "нарколаборатории глобального масштаба", отметил секретарь СБ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число терактов за время присутствия американских войск в Афганистане выросло в разы, производство опиатов - более чем в 40 раз. Это подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

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По его словам, сейчас "США умалчивают, что они ставили более широкие задачи", чем просто нейтрализация организаторов терактов 11 сентября 2001 года, а именно - борьбу с международным терроризмом, пресечение наркотрафика и обучение силовых структур Афганистана.

"Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы", - сказал Патрушев. Что касается наркотрафика, то "за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба", и "производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", отметил секретарь СБ РФ.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАСмена власти в Афганистане
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