Патрушев: США и НАТО недооценили обстановку в Афганистане из-за самоуверенности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Недооценка американцами и их союзниками по НАТО ситуации в Афганистане стала результатом самоуверенности властей и некомпетентности разведки. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете " Известия ".

"Самоуверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки", - сказал он, комментируя быстрый захват власти в этой стране движением "Талибан" (запрещено в РФ).

По его словам, отчасти это было результатом "некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО", которые, вероятно, "недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации либо некачественно работали с ней". "Такие же просчеты допускались и в других регионах мира, включая Ближний Восток, в том числе в Сирии, Ираке, Ливии", - отметил Патрушев.

"Но еще более существенная причина случившегося - очередное упование англосаксов на типичную для них убежденность в правильности принимаемых решений", - заключил секретарь Совбеза РФ, отметив, что они при этом "списывают провалы и их последствия на других". "Америка сейчас именно это и делает: обвиняет во всем происшедшем правительство Ашрафа Гани, которого сами они и привели к власти, а также недостаточную подготовку афганской армии", - сказал Патрушев.

Что осталось Афганистану

Расплачиваются же за эти ошибки простые афганцы, констатировал собеседник издания. "Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств", - сказал Патрушев, отметив, что сотрудничавших же с представителями Запада афганцев в основном "бросают на произвол судьбы". "Можно спросить европейских поборников прав человека, как все это соотносится с пресловутыми западными ценностями?" - заключил секретарь Совбеза РФ.

"Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия. Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - заключил секретарь Совбеза РФ.