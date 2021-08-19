Патрушев: Афганистан был "золотой жилой" для оборонки и военных США

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Операция в Афганистане была "золотой жилой" для военно-промышленного комплекса США и военных, через которых проходили транши для афганской армии. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия" .

"Среди американцев есть те, кто наживался на этой войне, поэтому их особо не беспокоит, что о США думают в мире", - сказал секретарь СБ РФ, отметив, что для таких граждан двадцатилетняя американская операция в Афганистане "стала золотой жилой".

В частности, по словам Патрушева, "лично обогатились американские военные, через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии". Он отметил, что только на обучение афганских военных было потрачено около $90 млрд. "При этом информация о хищениях умалчивается", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Кроме того, продолжил Патрушев, "сверхприбыли получил военно-промышленный комплекс и так называемые частные подрядчики". "США даже не потрудились вывезти из страны огромное количество оружия и военного имущества, а просто бросили его", - заметил секретарь СБ РФ.

Он обратил внимание на данные самих американских властей о том, что они потратили непосредственно на операцию в Афганистане более $1 трлн налогоплательщиков. "А если учесть еще и косвенные расходы, то почти вдвое больше", - подчеркнул Патрушев.