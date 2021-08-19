Патрушев заявил, что РФ активизировала контакты по линии совбезов с соседями Афганистана

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия активизировала контакты по линии совбезов, военных и спецслужб с соседними с Афганистаном государствами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете " Известия ".

"Уже активизированы контакты по линии советов безопасности, силовых структур, спецслужб и военных ведомств с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего, с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном", - сказал Патрушев.

По его словам, обстановка в Афганистане находится в поле зрения СБ РФ. "На одном из ближайших оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности этот вопрос станет основным. Будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе", - добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что в работе также активно задействуется потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "С целью обеспечения безопасности в Центральной Азии будем приветствовать более тесное сотрудничество с ОДКБ Узбекистана и Туркменистана", - отметил Патрушев.

Он также перечислил вызовы в Центральной Азии, которые возникли в свете последних событий. "Наша приоритетная задача - обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли", - резюмировал секретарь СБ РФ.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.