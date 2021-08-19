Жириновский считает, что раздел Афганистана может решить конфликты в стране

" [Надо] разделить Афганистан. Северная часть Афганистана - это наши таджики, узбеки, туркмена и харзейцы <...> Основная часть Афганистана - это пуштуны, им близок народ Пакистана, тоже себя считает пуштунами. Они объединятся и будет исламская республика Пуштунистан, они об этом мечтают. Не мешайте им и пусть будет Пуштунистан между Индией и нашей Средней Азией", - сказал он.

По его мнению, банды из Афганистана "ворвутся" в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, если бездействовать в решении афганского конфликта. "Даем мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжения любых войск из Афганистана", - предложил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.