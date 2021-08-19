Федотов считает, что без независимых СМИ ГКЧП бы победил

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Союза журналистов России (СЖР), бывший глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что при отсутствии независимых СМИ победу в ходе августовских событий 1991 года одержал бы Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Такое мнение он привел на конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".

"Если бы не было независимых средств массовой информации, ГКЧП победил. Для меня это абсолютно несомненно, потому что указы президента Ельцина... он бы их подписывал, но о них никто бы не знал. Общество было бы в полном неведении о том, что творится в Белом доме, но общество знало, потому что были независимые СМИ", - сказал он.

"СМИ обеспечили национальную безопасность страны, я считаю, это очень важный урок для всех нас. Независимые СМИ являются средством обеспечения национальной безопасности", - добавил он.

Кроме того, Федотов подчеркнул, что закон о печати, принятый в 1990 году, "был одним из важных орудий защиты конституционного строя в те страшные дни августовского переворота".

"Именно закон о печати позволил констатировать, что путчисты нарушили закон, введя цензуру и закрыв ряд демократических изданий в стране. Он дал правовое основание, чтобы продолжалось функционирование всех других СМИ", - отметил он.