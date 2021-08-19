Крах консерваторов. 30 лет назад случился "августовский путч"

Политические события тех лет определили дальнейшую судьбу многих стран и до сих пор не имеют однозначной оценки

Ровно 30 лет назад группа представителей высшего советского руководства попыталась захватить власть в СССР, чтобы остановить начавшиеся в стране преобразования. На несколько дней путчисты отстранили от власти президента Михаила Горбачева, ввели режим ЧП и сформировали новый правящий орган — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Попытка номенклатуры вернуться в прошлое потерпела неудачу. Во многом из-за того, что действия партийных чиновников не поддержали ни элиты, ни население. Те события вошли в историю России как "августовский путч" и завершились полным поражением консерваторов. Однако период политической турбулентности на этом не закончился. Всего через два года новое столкновение реформаторов и сторонников старой власти едва не закончилось гражданской войной. Между будущим и прошлым К концу 90-го года почти все республики СССР, в том числе и Российская Федерация, объявили о своем "суверенитете". В те дни значение этого слова оставалось туманным, но ясно было одно — республики не желают, как прежде, подчиняться приказам из центра. Несмотря на то что на прошедшем 17 марта 1991 года всесоюзном референдуме более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР, это не помогло остановить постепенный распад государства.

Желая обеспечить хотя бы формальное единство бывших республик, Михаил Горбачев готовился заключить Союзный договор между Россией, Украиной, Белоруссией, Азербайджаном и пятью государствами Центральной Азии (так называемый формат 9+1). Другие республики СССР — Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдавия — к тому моменту отказались от участия в этом процессе и взяли курс на полную независимость. Социалистический союз должен был превратиться в новый союз суверенных республик. Обсуждение этой трансформации проходило в резиденции Горбачева в Ново-Огареве при участии всех заинтересованных сторон. План президента сводился к тому, чтобы превратить СССР в федерацию из равноправных и независимых государств, с сохранением единой оборонной и финансовой политики. Для этого требовалось заключить союзное соглашение, избрать центральный управляющий аппарат и его президента. Однако консервативное крыло партийного руководство СССР полагало, что договор приведет к окончательному распаду страны. Ведь уже первый из "основных принципов" соглашения — "Каждая республика — участник договора является суверенным государством" — выглядел в их глазах как приговор единству страны. Ничего общего с прежним Союзом это уже не имело. К тому же Горбачев якобы пошел на поводу у Ельцина — самого непримиримого своего оппонента на ново-огаревских переговорах — и согласился отправить в отставку премьер-министра СССР Валентина Павлова, заменив его Назарбаевым, а также главу КГБ Владимира Крючкова, министра внутренних дел Бориса Пуго и министра обороны Дмитрия Язова. Союзный договор и последующие за ним перестановки фактически означали, что СССР терял управление не только экономикой и финансами, но и силовым блоком. 18 августа, когда до первого этапа подписания документа оставалось два дня, представители консервативного лагеря посетили находившегося в Крыму Горбачева и потребовали отказаться от соглашения и ввести в стране чрезвычайное положение. Получив отказ, вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал документы, согласно которым со следующего дня полномочия президента переходили к нему. Формальным поводом для этого стало "состояние здоровья" Горбачева.

Описание Военная техника на улицах Москвы во время попытки государственного переворота, 19 августа 1991 года © Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС

По одной из версий, лояльные путчистам военные насильно блокировали президента СССР в его резиденции в Форосе. Однако, как рассказал в интервью RT бывший личный охранник Горбачева генерал-майор КГБ Вячеслав Генералов, "он (президент — прим. ТАСС) самоизолировался, чтобы его никто не трогал". Важно отметить, что в саботаже ново-огаревских соглашений были заинтересованы не только сторонники "старого" СССР, но и так называемые продемократические силы. В основном из руководства республик, которые с окончательным крахом СССР рассчитывали обрести независимость и полноту власти. В этом крыле оказался и всенародно избранный президент РСФСР Борис Ельцин, считавший, что будущее СССР — за независимой Россией. "Августовский путч" 1991 года стал столкновением консерваторов и демократов, где в роли невольного арбитра выступил президент Горбачев, наблюдавший за исходом битвы из резиденции в Форосе. Как развивался мятеж После отстранения Горбачева путчисты объявили в стране режим ЧП, ввели запрет на массовые мероприятия, а в Москву, окрестности Ленинграда, Таллин, Тбилиси и Ригу ввели войска. Несмотря на танки и бронетранспортеры, жители крупных советских городов выступили против переворота. Массовые протесты прошли в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах. В Москве у Дома Советов РСФСР (Белый дом) собралось несколько тысяч "защитников демократии".

Описание Борис Ельцин (третий слева) у здания Верховного Совета РСФСР, 19 августа 1991 года © Валентин Кузьмин, Александр Чумичев/ТАСС

Президент РСФСР Борис Ельцин и его единомышленники стали центром сопротивления ГКЧП. Они отказались подчиняться путчистам и объявили их действия "антиконституционными". Также Ельцин взял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженными силами на территории России и создал Министерство обороны РСФСР. Выступление Ельцина на танке возле Белого дома в 1991 году стало символом сопротивления "старой власти" и рождения "новой России". Несмотря на то что военные получили команду не прибегать к силовым действиям, в столице все же пролилась кровь. В ночь на 21 августа при столкновении противников ГКЧП с войсками в центре Москвы погибли трое митингующих — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Это были единственные человеческие жертвы за те несколько дней политического хаоса. Крах путча Несмотря на решительные действия в самом начале, путчисты так и не смогли выработать дальнейший план действий. Представители комитета не предъявили никакой четкой экономической программы, не объяснили, как именно будут спасать страну от кризиса и нехватки продовольствия, обещая лишь навести эфемерный "порядок". Во многом провал ГКЧП связан с имиджевой неудачей. Внешний вид путчистов, манера публичных выступлений и партийная риторика напоминали гражданам о временах застоя и холодной войны. Символом тех событий стала бесконечная трансляция по центральным каналам балета "Лебединое озеро". Несмотря на то что ГКЧП взял под контроль телевидение и другие СМИ, он не смог извлечь из этого ресурса никаких преимуществ.

На эту тему Золотов считает, что путч 1991 года в случае штурма можно было завершить за 15 минут

В результате ГКЧП не получил ожидаемой поддержки населения и высших военачальников СССР. Неодобрение действиям ГКЧП выразили и зарубежные политики, в том числе президент США Джордж Буш — старший и европейские лидеры. Иностранная пресса расценила действия путчистов как попытку подавить зарождающуюся советскую демократию. На третий день путча, 21 августа, министр обороны СССР Дмитрий Язов отдал приказ о выводе войск из столицы. Часть путчистов отправилась в Форос к Михаилу Горбачеву, чтобы найти способ совместно преодолеть кризис. Однако президент отказался от переговоров. Возглавлявший ГКЧП Геннадий Янаев 21 августа подписал указ о роспуске органа и недействительности всех его решений. В тот же день указ об отмене распоряжений ГКЧП издал Борис Ельцин, а прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов. Таким образом, попытка государственного переворота 1991 года в СССР, известная как "августовский путч", завершилась провалом.

Описание Президент СССР Михаил Горбачев (в центре) возвращается из Фороса в Москву, 22 августа 1991 года © Юрий Лизунов/ТАСС

В ночь на 22 августа самолет с Михаилом Горбачевым приземлился в Москве. Вскоре основные члены ГКЧП — вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны СССР Дмитрий Язов — были арестованы. В Москве у Белого дома прошел массовый "митинг победителей", на котором Борис Ельцин объявил о решении сделать государственным флагом России исторический бело-сине-красный триколор. Из 91-го в 93-й После провала путча в августе 1991 года члены ГКЧП были арестованы, но впоследствии амнистированы. Единственным, кто не принял амнистию и предстал перед судом, оказался замминистра обороны Валентин Варенников. Позже его оправдали. Участвовавшие в тех событиях глава МВД СССР Борис Пуго, маршал Сергей Ахромеев и управделами ЦК КПСС Николай Кручина покончили с собой вскоре после провала путча.