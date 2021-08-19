Бурбулис заявил, что спецназ не арестовал Ельцина из-за отсутствия приказа ГКЧП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спецподразделение КГБ СССР "Альфа" утром 19 августа 1991 года было готово арестовать тогдашнего президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче, но не сделало этого из-за отсутствия соответствующей команды со стороны ГКЧП. Об этом в четверг сообщил ТАСС государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис после конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".

"Да, не дождались приказа, - сказал он. - "Альфа" сидела в кустах у дачи Ельцина, ждала с нетерпением команды [арестовать]. Была согласованная, кстати, ситуация, что [премьер-министр СССР Валентин] Павлов и ключевые ГКЧПисты должны были приехать к нам в Архангельское и поговорить с Борисом Николаевичем". По словам Бурбулиса, председатель КГБ СССР Владимир Крючков был настроен встретиться с Ельциным, чтобы объяснить ситуацию. В тот же день президент РСФСР прибыл в Белый дом и публично выступил против ГКЧП.

19 августа 1991 года вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента СССР Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидацию Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов, выступивших в поддержку Ельцина.