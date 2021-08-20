РФ просит Меркель повлиять на Киев в плане выполнения им своих обязательств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия просит канцлера ФРГ Ангелу Меркель в преддверии ее визита в Киев повлиять на украинские власти в плане выполнения ими своих обязательств. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Меркель.

"Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал он.

Президент напомнил, что с начала августа в Донбассе зафиксировано более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. "Обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно". "Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям", - отметил Путин.

Он обратил внимание на то, что Меркель многое сделала для процесса разрешения внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата. "Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - констатировал российский лидер.

"Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезные обеспокоенности ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - добавил Путин.

Президент РФ заявил, что Россия озабочена заявлениями Украины о фактическом отказе от выполнения Минских соглашений.

"У нас вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны говорит другое. Фактически - я хочу это подчеркнуть, достаточно посмотреть высказывания первых лиц государства - говорит о том, что не собирается выполнять Минские соглашения", - сказал Путин.