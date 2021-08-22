Грушко: Россия считает нулевой ценность будущего доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Москва считает нулевой ценность будущего доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о выборах в Госдуму, на которые этот институт отказался присылать наблюдателей, и не может воспринимать его всерьез. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: "Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу…". Иными словами, значение этого доклада будет нулевое", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также напомнил о длительной истории сотрудничества России и института ОБСЕ. "В свое время мы принимали самые большие наблюдательные миссии бюро, - продолжил дипломат. - В последние годы нам, правда, удалось добиться того, чтобы и в некоторые страны к Западу от Вены начали направляться достаточно крупные миссии. Так, например, бюро изначально планировало направить на прошлогодние президентские выборы в США до 500 человек. Но в итоге из-за пандемии ограничилось 47, что не помешало ему подготовить доклад по итогам выборов, кстати говоря, весьма критичный".

Так, например, в БДИПЧ обнаружили "огромные прорехи" с точки зрения соблюдения международных обязательств со стороны Вашингтона, напомнил Грушко.

Легитимность выборов

"Легитимность выборов определяется выбором самого российского народа. Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живем", - сказал Грушко.

Он напомнил, что Россия в течение многих лет добивается перевода работы БДИПЧ на основу, которая исключала бы деление стран на "учителей" и "учеников". "Вряд ли можно соглашаться с тем, что БДИПЧ вообще не отправляет наблюдателей на выборы в отдельные государства, в то время как в другие страны направляется массовый десант. Деятельность любой организации должна основываться на уважении принципа суверенного равенства государств. Отступление от этого принципа, допускаемое БДИПЧ, подрывает авторитет этого института", - резюмировал замглавы МИД.

Уговоров не будет

Россия по-прежнему готова принять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в сентябре, если ведомство изменит свое решение, но уговаривать не будет, заявил Грушко. "По состоянию на сегодня никаких консультаций с [ведомством] не ведется. БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, российская сторона уговаривать не будет. "Мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей," - добавил дипломат.

Другие наблюдатели

По словам Грушко, Россия ожидает приезд наблюдателей на парламентские выборы в сентябре многих международных организаций, даже если среди них не будет представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. "На БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится", - сказал он.

Грушко отметил, что Россия с вниманием относилась к докладам бюро. "Обычно все содержащиеся в докладе замечания становятся предметом обсуждения между соответствующими структурами государств, где проходили выборы, и самим БДИПЧ. Это рабочий процесс. И если из этого не делается скандала, то международный мониторинг действительно полезен: он позволяет посторонним взглядом взглянуть на некоторые вещи и попытаться их улучшить к следующим выборам. Такое конструктивное взаимодействие мы только приветствуем", - отметил дипломат.

Однако он указал на неравные условия наблюдательного процесса для разных стран. "Как может быть, чтобы в США по причине пандемии направили 47 наблюдателей, а в Россию требуют направить не менее 500, хотя эпидемиологическая угроза еще не снята", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Решение БДИПЧ ОБСЕ

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано ранее на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.