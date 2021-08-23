Путин обсудит ситуацию в Афганистане на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сессия пройдет в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. "Планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств-членов организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы", - говорится в сообщении Кремля.

Как Путин сообщил накануне в ходе встречи с представителями "Единой России", в том числе планируется обсудить вопрос приема беженцев из Афганистана. "Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", - считает президент.

О ситуации в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.

Кроме того, в конце июня обострилась и ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Тогда группа военнослужащих афганской армии после вооруженного столкновения с талибами отступила и с разрешения таджикских пограничников, перешла общую границу двух государств. Подобные инциденты неоднократно повторялись. При этом официальный представитель катарского политофиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что радикальное движение не планирует нападать на афгано-таджикскую границу.

Путин трижды в июле и августе обсуждал с Рахмоном по телефону ситуацию в Афганистане. По данным пресс-службы президента Таджикистана, в ходе последнего такого разговора 18 августа лидеры двух стран "высказались за дальнейшую координацию усилий на двусторонней и многосторонней основе по усилению охраны таджикско-афганской границы и всестороннему содействию мирному урегулированию афганской проблемы".

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также говорил о готовности организации в случае угрозы безопасности Таджикистана принять "все необходимые коллективные меры". Кроме того, по словам Зася, и самому Афганистану необходима постоянная зарубежная поддержка со стороны стран региона, международных и региональных организаций во избежание распространения терроризма и наркотрафика.

ОДКБ - это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.