В МИД РФ прокомментировали отказ властей Украины согласовать поездку Косачева в Харьков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинские власти в ответ на отказ согласовать поездку вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Харьков прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.

"Российская сторона по дипломатическим каналам обратилась к властям Украины с просьбой согласовать приезд Константина Косачева в Харьков. Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину, - приводит в понедельник слова Захаровой сайт российского дипведомства. - Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест - почтить память героев Великой Отечественной войны - Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию".

"Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что многие украинцы "сохранили моральные ориентиры" и чтут память советских бойцов. "Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками", - отметила Захарова.

Ранее Косачев сообщил, что украинские власти не пустили его в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны, несмотря на гуманитарный и частный характер поездки.