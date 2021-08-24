ЦИК подготовит разъяснения по работе иноагентов на выборах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ближайшее время комиссия подготовит разъяснения по работе СМИ и наблюдателей от организаций, которые были внесены в реестры иностранных агентов.

"В ближайшее время, поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, то есть уже конкретно которые могут касаться выборов. Мы в ближайшее время на основании принятого закона и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим, что будет касаться выборов. Я имею в виду, кто может быть наблюдателем, по СМИ и так далее", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Ранее Минюст также внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.