Медведев заявил, что "Народная программа" станет руководством для всех партийцев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Программа "Единой России", с которой единороссы пойдут на сентябрьские выборы в Госдуму, станет руководством к действию для всех представителей партии на ближайшие годы. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на открытии второго этапа предвыборного съезда единороссов, где обсуждается партийная программа.

Он напомнил, что программа, которую в партии называют народной, составлялась путем "открытого диалога между "Единой Россией", представителями властей и гражданами страны". "Итогом этой работы будет окончательная редакция программы "Единой России", которая станет руководством к действию всех ее представителей в перспективе ближайших лет", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии обратил внимание, что при составлении предвыборной программы собирались предложения граждан. "Хочу поблагодарить всех представителей партии, которые участвовали в важнейшей процедуре сбора и анализа предложений в народную программу. Большой вклад внесли все наши товарищи, наша федеральная пятерка [пять кандидатов из общефедеральной части избирательного списка "Единой России"], тема народной программы красной нитью проходила через визиты представителей списка в регионы, наши депутаты, активисты, кандидаты на местах также рассказывали про народную программу, на встречах собирали предложения от граждан, местами постоянных дискуссий стали штабы общественной поддержки, каждую неделю на базе федерального штаба проводились дискуссии в отношении тех или иных разделов программы", - отметил Медведев.

Он отметил, что все граждане России могут контролировать предвыборную программу партии.

"Я хочу напомнить всем присутствующим, всем нашим товарищам по партии, что срок действия предвыборной программы не ограничивается предвыборным периодом. Это не просто набор лозунгов, с которым мы идем на выборы. Она действует пять лет и должна контролироваться, по сути, не только руководящими структурами партии, контрольными структурами, но всеми членами нашей партии. А, по сути, с учетом ее народного характера, ее могут контролировать все граждане нашей страны", - отметил Медведев.

По его словам, партия "долго и тщательно" работала над программой, в основу которой легло апрельское послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Единая Россия" во вторник проводит второй этап своего предвыборного съезда, на котором утвердит программу партии к сентябрьским выборам в Госдуму. Поскольку в этом году программа формируется на основе инициатив, получаемых от граждан, и ее будущие пункты обсуждаются на разных партийных площадках, в "Единой России" программу называют народной.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Половина из 450 депутатов будут избираться по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.