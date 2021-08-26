"Яблоко" намерено добиваться восстановления Шлосберга на выборах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Яблоко" намерено "всеми доступными и законными способами" добиваться возвращения кандидатуры депутата псковского областного собрания Льва Шлосберга в федеральный список партии на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом говорится в заявлении "Яблока", публикованном в четверг в партийном Telegram-канале.

"Партия "Яблоко" никогда не согласится с произволом в отношении Льва Шлосберга и отстранением его от выборов и будет добиваться всеми доступными и законными способами отмены этого возмутительного и неправового решения на всех уровнях и во всех инстанциях", - говорится в документе за подписью председателя партии Николая Рыбакова и главы ее федерального политкомитета Григория Явлинского.

В партии утверждают, что "нет никаких правовых и юридических оснований" для исключения Шлосберга из списка, а "все обвинения в его адрес не соответствуют действительности и умышленно инспирированы".

Центризбирком России на заседании в четверг принял постановление об исключении Шлосберга из федерального списка партии на выборы в Госдуму. Это сделано ввиду решения Мосгорсуда об отсутствии у Шлосберга пассивного избирательного права в связи с его причастностью к деятельности экстремистской организации.

В российском законодательстве установлен временный запрет избираться на все выборные должности для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций, сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.