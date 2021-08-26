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Косачев: необходимо побудить власти Кабула к налаживанию межафганского диалога

Сенатор также заявил о необходимости обеспечить безопасность в аэропорту Кабула

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Весь мир должен "навалиться на афганские власти" во всех доступных формах, чтобы побудить их к налаживанию межафганского диалога. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя прогремевшие взрывы в аэропорту Кабула.

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"Наваливаться на новые афганские власти вне зависимости от степени их признания и во всех доступных формах, наваливаться всем миром, чтобы побудить эти власти к налаживанию межафганского диалога. Инклюзивного, пользуясь западной терминологией (sic!), а не эксклюзивного. Победители выиграли войну, но им только предстоит выиграть мир. Выиграть мир. Только тогда и только так в Афганистане перестанут гибнуть люди - винные и невинные", - написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор убежден, что реагировать на произошедшее нужно "консолидированно и без зазоров". Он выразил слова сочувствия многострадальному афганскому народу и всем, "кто потерял своих в этой бойне". "Жесткое, категоричное отрицание терактов (а самоподрыв смертника - это теракт, чем бы он ни обставлялся) как метода продвижения любых целей", - призвал вице-спикер СФ.

Косачев также заявил о необходимости обеспечить безопасность в аэропорту Кабула, "через который только и можно эвакуировать тех, кто видит в этом спасение".

Теги
Косачев, Константин ИосифовичАфганистанРоссияСмена власти в АфганистанеТеракт возле аэропорта в Кабуле
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