Лавров: Москва намерена изучить идею Рима о задействовании G20 в афганском урегулировании

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Россия готова изучить предложение Италии о роли Группы двадцати в афганском урегулировании. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы хотим понять, какую роль видят наши итальянские друзья для "двадцатки", какая добавленная стоимость им представляется в результате задействования этого механизма. Нам обещали дать концептуальную бумагу, где это будет объяснено, - сказал Лавров. - Будем готовы рассмотреть конкретные предложения итальянской стороны о том, какую роль могла бы сыграть "двадцатка".

Министр отметил, что итальянская сторона говорит о пяти принципах, которым надо следовать для урегулирования ситуации. "Если я помню, там борьба с терроризмом занимает пятое место. А первые четыре - совсем не про это. У нас, наверное, будут несколько иные приоритеты. Главное для нас - обеспечить безопасность наших союзников на южных рубежах РФ, которые имеют прямые, открытые границы с Афганистаном", - продолжил глава МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что в афганском урегулировании должны участвовать пять центральноазиатских стран, а также Иран и Пакистан, которые не входят в Группу двадцати: "Без них не очень полноценной будет такая дискуссия".