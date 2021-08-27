Захарова: теракт в Кабуле является попыткой осложнить непростую обстановку в Афганистане

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Атаки террористов близ аэропорта в Кабуле, в результате которых погибли более 100 и ранены более 200 человек, являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в стране. Россия призывает к скорейшей нормализации ситуации, говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

"Совершенные на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта. Надеемся на восстановление мира и безопасности в Афганистане", - сказала Захарова.

Как отметила дипломат, российская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.