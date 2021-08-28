Посол РФ в Кабуле: еще 200 российских граждан запросили эвакуацию из Афганистана

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. Об этом заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Из города никого спасать не надо. В городе все нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут", - сказал он.

По словам главы диппредставительства РФ, речь идет об "афганцах со вторым российским паспортом". "Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят, - отметил посол. - Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо".

Жирнов указал, что российская сторона в сложившихся условиях провела "первый опыт взаимодействия с талибами в части, касающейся организации пункта сбора". "Мы фактически посольство превратили в такой квазиаэропорт со сбором, регистрацией, сдачей багажа и досмотром", - добавил он.