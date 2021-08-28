Посол РФ в Кабуле заявил, что между талибами и ИГ идет непримиримая борьба в Афганистане

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов считает, что между террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и движением "Талибан" (запрещено в РФ) идет непримиримая война, и что терактом в аэропорту Кабула ИГ бросила вызов не США, а талибам.

"Борьба непримиримая. Если это в аэропорту был действительно ИГИЛ, то он бросил вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что Талибы взяли на себя ответственность за Афганистан", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Жирнова, произошедший теракт стал репутационным уколом и по талибам тоже. "Естественно, они не могут сейчас в полной мере нести ответственность за то, что происходит вокруг аэропорта. Но имиджевая: то есть талибы вошли в Кабул, и тут такое", - продолжил он.

"Насколько я знаю, сегодня талибы задержали двух якобы граждан Малайзии, боевиков ИГИЛ. То есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ. Талибам больше такое не нужно", - указал посол.

26 августа у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, устроенные боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. По последним данным, в результате теракта погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в республике. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства вывозят из республики своих граждан и сотрудников посольств, а также местных жителей, сотрудничавших с западной коалицией, возглавляемой США. Некоторые страны уже завершили операции по эвакуации.