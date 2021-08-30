Песков: предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле требует обсуждения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций требует обсуждения, важно понять отношение представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) к такой инициативе. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это предложение, которое должно обсуждаться. Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное - очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана", - отметил он.

Как заявил ранее Макрон, Франция и Великобритания в понедельник представят на внеочередном заседании СБ ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности, контролируемой международным сообществом. Предполагается, что благодаря такой мере получат защиту те, кто не успел улететь эвакуационными рейсами.

15 августа боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул страну, а вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Многие страны эвакуируют своих граждан, включая сотрудников посольств.