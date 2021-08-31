Песков рассказал о рабочей программе Путина во Владивостоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник рассказал о рабочей программе Владимира Путина во время его поездки во Владивосток.

Как сообщил представитель Кремля журналистам, Путин вылетит из Москвы 31 августа поздно вечером, а 1 сентября около 17:00 по местному времени начнет мероприятие во всероссийском детском центре "Океан", где проведет приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.После этого президент отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума.

"Там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. В режиме видеоконференции учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого", - сообщил Песков.

Далее, по его словам, президент также в режиме видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане. "Это наши доблестные военные имели такое поручение от главы государства и с блеском его выполнили", - добавил пресс-секретарь. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, примерно после 20 часов, Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, "они позанимаются делами края".

Дни форума

2 сентября, как сообщил Песков, глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов.

Затем, около 18:00, на площадке ВЭФ Путину представят презентацию проектов развития Дальнего Востока. Примерно на 19-20 часов запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

3 сентября модераторы и спикеры сессий форума расскажут Путину, что они обсуждали на площадке ВЭФ. "По сути, это и представители бизнеса, и так далее. Они расскажут о том, что было во главе угла на форуме, на панелях, в ходе дискуссий", - сказал Песков.

Он добавил, что Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными.

"На 15 часов назначена пленарка (пленарное заседание ВЭФ - прим. ТАСС). В режиме видеоконференции будут присутствовать лидеры Казахстана и Монголии. Ожидаются также видеообращения лидеров Аргентины, Катая, Индии и Таиланда", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "это будет полноформатная пленарка, будут выступления, дискуссия, ответы на вопросы". Модерировать пленарную сессию будет тележурналист Сергей Брилев.

При этом, по словам Пескова, в планах президента не значится возможная встреча с инвесторами. "[Такая встреча] не планируется, но элементы этого мероприятия будут в других, о которых я рассказал", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что по пути из Владивостока Путин сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром Восточный.