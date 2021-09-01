Слуцкий назвал неубедительными слова Байдена об успешной эвакуации из Афганистана

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о якобы успешной эвакуации американцев из Афганистана звучали неубедительно и выглядели попыткой спасти свой рейтинг. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Со знаком минус. Во что выльется Байдену провал в Афганистане

"Заявления Байдена по Афганистану - такой же провал, как и вся 20-летняя военная кампания Вашингтона в этой стране. Слова американского лидера звучали крайне неубедительно и выглядели неуверенной попыткой спасти свой рейтинг", - написал депутат, напомнив о недавних взрывах в аэропорту Кабула, унесших жизни в том числе и американских солдат.

По мнению Слуцкого, попытка "пропагандистского зомбирования мировой общественности Байдену явно не удалась". Глава комитета указал на то, что в Евросоюзе называют ситуацию в регионе масштабным кризисом.

При этом депутат считает рациональными слова Байдена о конце эпохи военных операций, направленных на изменения в других странах. "Вот здесь с ним нельзя не согласиться. Соединенные Штаты не могут и не имеют права выступать в роли цивилизаторов, прикрывающихся целями "насаждения демократии", а на самом деле неприкрыто вмешивающихся в дела суверенных государств", - отметил Слуцкий.

Депутат указал, что "афганский геополитический эксперимент Вашингтона закончился приходом к власти террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) и очередной гуманитарной катастрофой". "А с последствиями игр в гегемонию теперь приходится иметь дело и Европе, и России, и Китаю", - констатировал он.

Выступая во вторник в Белом доме, Байден заявил, что эвакуация граждан США и других стран из Афганистана прошла "чрезвычайно успешно". Он также объявил "о завершении эпохи крупных военных операций с целью переустройства других стран".