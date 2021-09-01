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Смена власти в Афганистане

Чижов: Боррель ошибается, заявляя об укреплении РФ и КНР в Афганистане после ухода НАТО

Постпред России убежден, что представления о нынешней ситуации в Афганистане через призму геополитики "зачастую приводят к искаженным выводам"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости не допустить укрепления позиций Китая и России в Афганистане после ухода НАТО из этой страны ошибочны и могут быть продиктованы спецификой его представлений о ситуации. Об этом заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Думаю, что он не о том думает. Он ошибается, безусловно, - сказал Чижов в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы дипломатии ЕС. - Может быть, в силу специфики представлений".

Постпред России убежден, что представления о нынешней ситуации в Афганистане через призму геополитики "зачастую приводят к искаженным выводам".

Боррель, выступая в четверг на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

Теги
АфганистанРоссияКитайЧижов, Владимир АлексеевичБоррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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