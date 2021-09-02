Захарова: публикация доклада разведки США о коронавирусе ведет к росту напряженности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса препятствует выработке совместных подходов по борьбе с пандемией и ведет к росту напряженности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы отметить, и сделать это с сожалением, что публикация [доклада разведки США] привела к очередному витку инсинуаций вокруг важного и сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованием источника возбудителя новой коронавирусной инфекции. Такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространению инфекции", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий доклад.