Ульянов заявил, что РФ может сотрудничать с ООН в борьбе с наркоторговлей в Афганистане

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Управлением ООН по наркотикам и преступности в связи со сложившейся в Афганистане ситуацией. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ситуация в Афганистане и вокруг него сейчас больше, чем когда-либо прежде, является сферой повышенного внимания и приложения сил для Управления ООН по наркотикам и преступности. Мы готовы к тесному сотрудничеству с коллегами из ООН в реализации их мандата в регионе", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

17 августа официальный представитель захватившего власть в государстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид пообещал превратить Афганистан в "страну без наркотиков".

Производство наркотиков в Афганистане начало расширяться в 1980-х годах, и в 1999 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорилось о резком росте производства наркотиков на территориях, подконтрольных талибам. По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства). По оценкам экспертов, до 80% доходов "Талибана" формировалось за счет наркотиков.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).