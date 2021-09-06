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Мятеж военных в Гвинее
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Посольство РФ оценивает ситуацию с безопасностью в Гвинее как удовлетворительную

Непосредственной угрозы диппредставительству нет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Гвинее сообщило, что оценивает ситуацию с безопасностью в республике как удовлетворительную, однако на фоне попытки госпереворота обычная дипломатическая работа нарушена.

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"Ситуация с безопасностью в стране удовлетворительная, непосредственной угрозы посольству нет", - сообщили ТАСС в диппредставительстве. В то же время в посольстве подчеркнули, что на фоне событий в республике "обычная дипломатическая работа, конечно, нарушена".

Ранее российское диппредставительство информировало, что на территории Гвинеи находятся около 500 граждан РФ, при этом тревожных сообщений от них не поступало. Посольство также рекомендовало россиянам проявлять осторожность и не покидать мест проживания.

Теги
ГвинеяРоссияМятеж военных в Гвинее
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