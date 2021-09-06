На Ставрополье на крупных избирательных участках откроют временные прививочные пункты

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Временные прививочные пункты на самых крупных избирательных участках откроют в период выборной кампании на Ставрополье 17-19 сентября, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Губернатором поставлена задача проработать возможность открытия временных прививочных пунктов на самых крупных избирательных участках", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы предполагается, что пришедшие голосовать смогут здесь сделать прививки как против гриппа, так и против коронавирусной инфекции.

Кроме того, отмечается, что глава края Владимир Владимиров поручил провести тестирование на коронавирус среди сотрудников всех участковых избирательных комиссий Ставропольского края. Предполагается, что тестами будут охвачены около 15 тыс. человек. Они должны получить справки об отсутствии заболевания за день до начала голосования.

В единый день голосования на Ставрополье будут выбирать представителей в Госдуму, депутатов краевой думы. Также пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая Ставрополь, в двух муниципальных образованиях пройдут дополнительные и досрочные выборы.