В ЦИК разделили ключи шифрования для второго тестирования системы онлайн-голосования

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Процедура разделения ключей шифрования для второго публичного тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоялась в Центризбиркоме России во вторник. Тестовое голосование начнется в 14:00 мск на портале vybory.gov.ru и продлится до 16:00 мск 9 сентября.

В ходе мероприятия ключи шифрования для онлайн-голосования были разделены на восемь частей. Они были переданы ЦИК, Минцифры, территориальному избиркому ДЭГ, представителям четырех парламентских партий, Общественной палате РФ, а затем помещены в специальный прозрачный ящик для хранения. После завершения тренировки 9 сентября все части ключей будут собраны снова для подведения итогов голосования. Во втором публичном тестировании могут принять участие все граждане, записавшиеся на онлайн-голосование в сентябре.

"Мы сегодня приступаем к тестированию на двух платформах. Одномоментно тестируется почти в боевом режиме московская и федеральная платформы", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что в целом в зоне действия ДЭГ на выборах в этом году проживает 16 млн избирателей. "Это огромная часть нашей страны и семь субъектов РФ. При этом мы подчеркиваем, что 10 млн граждан могли бы принять участие в этом электронном голосовании, поскольку они имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг", - отметил зампред ЦИК.