Член ОП заявил, что организации-иноагенты формируют мифы о выборах для зарубежных СМИ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Признанные в России иноагентами организации вбрасывают недостоверную информацию о думских выборах, которую затем начинают активно распространять западные СМИ, формируя соответствующие мифы. Об этом заявил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мифы [о российских выборах] не создаются сами по себе. Схемы их запуска абсолютно стандартны. Первичным источником информации являются иностранные агенты, затем эта вброшенная информация активно раскручивается зарубежными СМИ, социальными сетями, властями этих стран", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, представляя свой доклад "Мифы о российских выборах. Как работает российская "пятая колонна".

По словам Григорьева, движение в защиту прав избирателей "Голос", признанное в РФ иностранным агентом, "многие доклады и заявления делает сразу на английском языке". При этом заявления и доклады организации для российской и зарубежной аудиторий "иногда резко отличаются", отмечает он.

"Например, из "Голоса" господин [Григорий] Мельконьянц недавно заявил, что включение "Голоса" в список организаций-иноагентов - сигнал о том, что готовятся фальсификации и попытка помешать гражданам осуществлять право на наблюдения. При том, что все мы понимаем, что придание такого статуса организации не может помешать ни одному гражданину наблюдать за выборами. Это вообще никак не связанные вещи", - заявил Григорьев.

Ранее Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в 2021 году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.