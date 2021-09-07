Матвиенко: Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане наступил мир

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в прекращении конфликта в Афганистане, в настоящее время необходимо минимизировать последствия тяжелейшей гуманитарной катастрофы в этой стране, заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня в Афганистане тяжелейшая гуманитарная катастрофа. Все мировое сообщество, особенно те страны, которые натворили это, должны в первую очередь сейчас думать, какую гуманитарную помощь, поддержку оказать людям, как спасти людей, женщин, детей и так далее. Это первый и главный вопрос повестки дня - минимизировать последствия тяжелейшей гуманитарной катастрофы", - сказала Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене.

"Мы заинтересованы, чтобы, наконец, на эту многострадальную землю пришел мир, ситуация тяжелейшая", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что вопрос возможного пересмотра статуса движения "Талибан" (запрещено в РФ) со стороны России является в данный момент вторичным.

"Все сейчас смотрят внимательно за действиями талибов: какое будет сформировано правительство и будут ли выдержаны их обещания, что это будет коалиционное правительство, в котором будут представлены все этносы, народности, группы. Чтобы в конце концов прекратить гражданскую войну, противостояние и начать мирную жизнь в Афганистане. Второе: как они будут придерживаться общечеловеческих ценностей. Понятно, что в каждой стране свои ценности, свои традиции, история, порядки, но есть общечеловеческие ценности, которые непозволительно игнорировать ни в одной стране", - сказала Матвиенко.

"Как они будут относиться к женщинам, будет ли дискриминация женщин, ограничение их прав, будут ли эти дикие законы, когда девочку 12 лет можно отдавать замуж, и так далее. Вот это абсолютно неприемлемо. Если действующая сегодня власть будет идти цивилизованным путем, будет заинтересована в развитии сотрудничества с другими государствами, это одна история, если будут дикие нравы или что-то еще, это другая история. В любом случае надо вести диалог, думать о том, что будет с людьми, которые там живут", - подчеркнула Матвиенко.