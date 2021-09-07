Слуцкий: Европарламент готовится дать оценку выборам в Госдуму до их проведения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Европарламент готовится рассмотреть вопрос о возможности непризнания выборов в Госдуму еще до их проведения, такие решения можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными "выводами" относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях", - написал Слуцкий, заметив, что это обсуждение состоится за три дня до старта голосования.

"По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий", - указал он.

Депутат напомнил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приняло решение не направлять в Россию делегацию наблюдателей. "На этом фоне отдельное удивление вызвало и решение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить в Россию лишь пять человек (приглашалось 10 человек). При этом речь не идет о полноценном наблюдении за выборами, это будет некая оценочная миссия", - добавил он.

Слуцкий выразил надежду, что на выборах будут присутствовать наблюдатели от парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, заметив, что избирательная кампания "проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно". "А все призывы не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе как вмешательство во внутренние дела России. Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве", - заключил Слуцкий.