ЦИК просит регионы помочь с организацией голосования паралимпийцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия направила письма в 37 регионов с просьбой оказать помощь в организации голосования российских паралимпийцев на выборах в сентябре.

"Мы направили в 37 субъектов РФ письмо с просьбой взять под особый контроль, содействовать в организации голосования наших паралимпийцев", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Все эти регионы знают своих героев, я надеюсь, что окажут им достойное внимание и поддержку, организовав возможность проголосовать. Мы просто обязаны приложить все усилия, чтобы наши спортсмены на предстоящих выборах смогли реализовать свое право на участие в выборах самым комфортным и удобным для них образом", - сказала Памфилова, поздравив всех паралимпийцев с завоеванием на Паралимпиаде в Токио 118 медалей, из которых 36 - золотые.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.