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В сентябре в стране пройдут выборы.
В сентябре в стране пройдут выборы.
В сентябре в стране пройдут выборы.
В сентябре в стране пройдут выборы.
В сентябре в стране пройдут выборы.
6 карточек

В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

© Артем Геодакян/ТАСС
Строительство и ремонт больниц, дорог и детских садов, а также другие насущные вопросы, за которые стоит проголосовать

19 сентября в России пройдет единый день голосования. Вместе с выборами депутатов Госдумы состоится голосование за кандидатов в региональные и местные органы власти. Объясняем, какое значение имеют эти выборы и почему пренебрегать ими нельзя. Итак, почему нужно пойти на избирательный участок?

Чтобы дороги ремонтировали, а детские сады строили

1

Депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, важнейшие для страны законы, а поправки в конституцию, которые вступили в силу в прошлом году, усилили роль нижней палаты парламента в формировании правительства.

На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?

Чтобы реализовать свою гражданскую позицию

2

Голосование на выборах — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона и города, а не только жалуетесь на то, как вокруг все плохо.

Чтобы выборы были честными

3

Максимальная явка — залог честных выборов. Придя на участок, вы используете свой бюллетень и исключите возможность его использования кем-то другим.

Потому что это не займет много времени

4

Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. В этом году на голосование выделено два дополнительных дня — 17 и 18 сентября — а сам процесс заполнения бюллетеня займет минут пять. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "мобильный избиратель", в нескольких регионах проводится онлайн-голосование

Чтобы не упускать возможность повлиять на власть

5

Право проголосовать за депутатов Государственной думы, главу и депутатов региона предоставляется один раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на власть у вас появится не так уж скоро.

Чтобы жизнь менялась к лучшему

6

Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются частью механизма, который позволяет ее изменять.

 

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Единый день голосования
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