В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

19 сентября в России пройдет единый день голосования. Вместе с выборами депутатов Госдумы состоится голосование за кандидатов в региональные и местные органы власти. Объясняем, какое значение имеют эти выборы и почему пренебрегать ими нельзя. Итак, почему нужно пойти на избирательный участок?
Чтобы дороги ремонтировали, а детские сады строили
Депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, важнейшие для страны законы, а поправки в конституцию, которые вступили в силу в прошлом году, усилили роль нижней палаты парламента в формировании правительства.
На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?
Чтобы реализовать свою гражданскую позицию
Голосование на выборах — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона и города, а не только жалуетесь на то, как вокруг все плохо.
Чтобы выборы были честными
Максимальная явка — залог честных выборов. Придя на участок, вы используете свой бюллетень и исключите возможность его использования кем-то другим.
Потому что это не займет много времени
Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. В этом году на голосование выделено два дополнительных дня — 17 и 18 сентября — а сам процесс заполнения бюллетеня займет минут пять. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "мобильный избиратель", в нескольких регионах проводится онлайн-голосование.
Чтобы не упускать возможность повлиять на власть
Право проголосовать за депутатов Государственной думы, главу и депутатов региона предоставляется один раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на власть у вас появится не так уж скоро.
Чтобы жизнь менялась к лучшему
Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются частью механизма, который позволяет ее изменять.