В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

Депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, важнейшие для страны законы, а поправки в конституцию, которые вступили в силу в прошлом году, усилили роль нижней палаты парламента в формировании правительства.

На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?