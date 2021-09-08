Памфилова: предстоящие выборы в России станут самыми конкурентными

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы, которые пройдут в России в сентябре, станут наиболее конкурентными. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, отметив, что это стало возможно в том числе благодаря оздоровлению избирательной системы.

"[Уровень конкуренции] гораздо выше предыдущих. Высокий уровень конкуренции. Это самые конкурентные выборы и самый низкий процент отказов", - сказала Памфипредседатель ЦИКлова в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

По ее словам, это произошло в том числе из-за оздоровления избирательной системы. "Режим максимального благоприятствования, который мы создали для кандидатов, обучение, новые технологии, уровень объективности, информирование, цифровые сервисы и само отношение со стороны комиссий", - сказала Памфилова.

Кроме того, по ее словам, все участвующие в выборах партии "повзрослели". "Более квалифицированно стали подходить к выборам. С их стороны тоже есть движение в правильном направлении, а не только мы такие хорошие. Они тоже проделали хорошую работу. Это взаимное усилие, которое привело к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась", - сказала Памфилова.

По ее словам, на одно место в Госдуме сейчас претендуют 13 кандидатов, на одно место в заксобраниях регионов - в среднем 11, а на посты губернаторов - от 4 до 7 кандидатов.