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Единый день голосования

Мосгорсуд снял предпринимателя Потапенко с выборов в Госдуму по одномандатному округу

Дмитрий Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил исковое заявление избирательной комиссии об отмене регистрации на выборы в Госдуму по одномандатному округу Дмитрия Потапенко", - сказала собеседница агентства.

Верховный суд ранее лишил Потапенко права избираться в депутаты по партийному списку. Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов.

Ранее Верховный суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.

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