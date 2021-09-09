Небензя заявил, что только афганцы могут решить судьбу своей страны

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Решение о судьбе своей страны могут принять только сами афганцы. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

"Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны. При этом эти решения должны приниматься на инклюзивной основе с учетом интересом всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека", - сказал он.

Как отметил Небензя, Россия рассчитывает, что правительство Афганистана будет отражать интересы всего народа. "В настоящее время формируются новые структуры власти. Мы рассчитывали и по-прежнему рассчитываем, что они будут инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил", - указал он. По словам дипломата, это "залог достижения мира в стране".

Россия рассчитывает, что Афганистан получит доступ к своим замороженным финансовым активам, заявил Небензя. "Страна оказалась на грани финансового и экономического коллапса. Дальнейшая деградация социально-экономической и гуманитарной обстановки не сулит ничего хорошего. Наоборот, она неизбежно приведет к дестабилизации и, как следствие, к осложнению иммиграционной ситуации в регионе и в мире в целом. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт", - сказал он.

Проблемы наркотрафика

Россия надеется, что проблема производства и перевозки наркотических веществ из Афганистана будет решена новыми властями страны, заявил Небензя.

"Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире, более двух третей провинций производят наркотики <...>. Очевидно, что усилий прежнего правительства было явно недостаточно для борьбы с этим злом, более того, масштабы выращивания зелья выросли в разы. Рассчитываем, что новые власти сумеют, как они это заявили, решить эту проблему, избавив регион от исходящих с территории Афганистана наркоугроз", - сказал он.

Российский дипломат также констатировал "традиционно узкое освещение этой темы" в докладе генерального секретаря ООН.

Доставка гумпомощи

Россия исходит из того, что у ООН нет серьезных проблем с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан, но призывает доноров оказать содействие Кабулу не на словах, а на деле, заявил Небензя.

"На данном этапе необходимо прежде всего сосредоточиться на наиболее насущных проблемах, связанных в первую очередь с оказанием гуманитарного содействия всем нуждающимся. По нашей информации, серьезных проблем у самих гуманитарщиков в Афганистане с оказанием помощи нет, - сказал он. - Идет планомерная работа по налаживанию контактов с новыми властями на всей территории страны с целью расширения гуманитарного доступа. Поддержать усилия гуманитарщиков необходимо в первую очередь финансово".

"Рассчитываем, что ключевые доноры не на словах, а на деле окажут необходимое содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана", - отметил дипломат.