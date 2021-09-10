Небензя заявил, что правительство талибов пока никем не признано

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Сформированный движением "Талибан" (запрещено в РФ) кабинет министров пока никем не признан. Об этом заявил в четверг журналистам постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о возможности получения талибами места во всемирной организации.

"Место в ООН? Они [талибы] пока никем не признаны. "Талибан" по международным стандартам не является легитимным афганским правительством", - сказал он. "Посмотрим, что произойдет", - добавил дипломат.

"Мы заявили, что будем следить, как они в действительности управляют страной, что они будут делать, <...> будут ли придерживаться заявлений о том, что будут бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин", - отметил постпред РФ.

По его словам, по Афганистану сейчас стоят две главные задачи. "Это гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса", - отметил Небензя.

После завершения операции США в Афганистане и вывода оттуда войск западной коалиции радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей территорией страны. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".

Все члены временного правительства - мужчины, тогда как ранее талибы заявляли, что в управлении страной смогут участвовать и женщины. Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана. Как пояснил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет планируется включить представителей всех слоев афганского общества.