В МИД РФ заявили, что Москва приветствует формирование нового правительства в Ливане

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует завершение процесса формирования правительства национального спасения Ливана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Ливане по сути завершен процесс формирования нового правительства страны. Ожидается, что в ближайшее время Наджиб Микати представит в ливанском парламенте программное правительственное заявление с целью получения новым кабинетом вотума доверия. <...> В Москве приветствуют этот важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации в Ливане и созданию необходимых условий для вывода страны из затяжного социально-экономического кризиса, важнейшей предпосылкой к чему является восстановление эффективного функционирования органов исполнительной власти", - отметили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило "твердую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана", а также необходимости решения всех вопросов национальной повестки без внешнего вмешательства.

О ситуации в Ливане

Ранее президент Ливана Мишель Аун утвердил состав нового правительства из 24 министров, в которое вошли 12 христиан и 12 мусульман. Ключевую роль в проведении реформ и будущих переговорах с Международным валютным фондом предстоит сыграть министру экономики Амину Саляму, а готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Генри Хури.

Ливан оставался без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов по главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Экс-премьер, суннитский политик Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун поручил депутату из северного ливанского города Триполи Наджибу Микати сформировать кабинет национального спасения.