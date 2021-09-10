Президент Ливана утвердил состав кабинета национального спасения из 24 министров

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун утвердил в пятницу состав правительства национального спасения, которое займется проведением реформ и реконструкцией Бейрута после прошлогоднего взрыва в морском порту. Выступая перед журналистами во дворце Баабда, секретарь канцелярии премьер-министра Махмуд Меккия сообщил, что президент подписал декрет о новом кабинете во главе с премьер-министром Наджибом Микати и отправил в отставку правительство Хасана Диаба, которое временно выполняло обязанности исполнительного органа власти с 10 августа 2020 года.

"Правительство состоит из 24 министров, вице-премьером назначен Саади Шади", - сказал он. По словам Меккии, пост министра иностранных дел республики занял Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), оборонное ведомство возглавил Морис Слим (православный), министром финансов назначен Юсеф Халиль (мусульманин-шиит), а главой МВД стал генерал Бассам Мавлави из суннитской общины.

Ключевую роль в будущих переговорах с Международным валютным фондом предстоит сыграть министру экономики Амину Саляму, а готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Сами Садер. Министром информации стал Джордж Кардахи, а пост министра здравоохранения занял главный врач больницы при ливанском государственном университете Фирас Абъяд, который снискал авторитет у общественности в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Наджиб Микати подтвердил ранее новостному порталу Lebanon 24, что ни одна из политических сторон не обладает в его кабинете блокирующей третью голосов. Это заявление прозвучало после сообщений о том, что лидер Свободного патриотического движения и зять президента Джебран Басиль потребовал предоставления своим сторонникам 12 министерских портфелей.